Собянин предложил москвичам выбрать название новой транспортной магистрали

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы проголосовать за название новой транспортной магистрали, которая пройдет от юга до севера города. Об этом он написал в своем блоге.

"В Москве в завершающей стадии находится строительство двух крупнейших внеуличных магистралей Северо-Восточной и Юго-Восточной хорды. При бесшовном соединении эти магистрали органически создают новую транспортную артерию - бессветофорный скоростной диаметр Москвы с юга до севера, от Симферопольского шоссе до платной магистрали на Санкт-Петербург. И с ответвлением до Некрасовки. Поэтому мы приняли логичное решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль - под возможным названием Московский скоростной диаметр", - написал мэр.

Он добавил, что реализация проекта идет полным ходом, и выразил уверенность, что строители смогут завершить его уже в 2023 году. "Предлагаю на "Активном гражданине" проголосовать за название новой скоростной трассы. Пора дать ей понятное и удобное имя", - предложил Собянин.

Мэр отметил, что "по своим масштабам и значению МСД сопоставим с МКАДом": трасса длиной 68 км свяжет крупнейшие вылетные магистрали - Северо-Западную хорду, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Южную рокаду, Каширское и Варшавское шоссе.

"В районе станции [Московского центрального кольца] "Новохохловская" с Московского скоростного диаметра можно будет выехать на Третье транспортное кольцо. На севере продолжением МСД станет федеральная трасса М11 "Москва - Санкт-Петербург". На востоке - будущая трасса М12 "Москва-Казань". На юге - федеральная трасса М2 "Крым" и новая магистраль "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе", - уточнил Собянин.

По его словам, для миллионов водителей создание Московского скоростного диаметра будет означать "новую транспортную реальность - более быстрые и комфортные поездки из одной части города до другой". "Через весь город, минуя центр, можно будет проехать без единого светофора за 40 мин. В зависимости от расстояния и времени суток время в пути сократится от 10 до 50 минут. Дорога в аэропорты Шереметьево и Домодедово сократится на 20-25 минут. При этом транзита грузового транспорта на диаметре не будет", - заключил мэр.