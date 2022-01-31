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Twitter обжаловал решение властей ФРГ о предоставлении данных предполагаемых преступников

БЕРЛИН, 31 января. /ТАСС/. Компания Twitter подала иск в административный суд в Кельне против вступающих в Германии с 1 февраля поправок в закон об улучшении правоприменения в социальных сетях. Об этом сообщил в понедельник журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Компания выступает против обязательного предоставления данные о предполагаемых преступниках Федеральному ведомству по уголовным делам. "Мы обеспокоены тем, что закон предусматривает серьезное вмешательство в основные права граждан", - приводит Spiegel слова представителя Twitter.

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