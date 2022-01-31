В Самарской области остановили плановую диспансеризацию из-за роста заболеваемости ковидом

САМАРА, 31 января. /ТАСС/. Консультации узких специалистов и плановую диспансеризацию приостановили в Самарской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусом во всех возрастных группах. Такое решение приняли на заседании оперштаба, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Самарской области.

"С 1 февраля в Самарской области приостанавливаются консультации узких специалистов и плановая диспансеризация. Такое решение принято сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - отметили в областном правительстве.

Уточняется, что новое ограничение вводится из-за роста заболеваемости во всех возрастных группах и увеличением нагрузки на медработников. При этом в правительстве отметили, что ограничения не коснутся работы стационарных отделений больниц: плановые госпитализации продолжатся.

В официальном Telegram-канале сообщалось, что наибольший рост заболеваемости наблюдается среди школьников в возрасте 7-14 лет, 15-17 лет, а также в группе 30-49 лет. Также самый большой рост инфицирования фиксируется в учреждениях сферы услуг, наблюдается прирост в системе общественного питания.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 31 января в Самарской области выявили около 221,8 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Медики вылечили более 196 тыс. человек, около 6,7 тыс. пациентов скончались.