В Самарской области запретили несовершеннолетним посещать учреждения культуры с февраля

САМАРА, 31 января. /ТАСС/. Власти Самарской области ввели ограничение для детей и подростков до 18 лет на посещение учреждений культуры с 1 февраля. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Самарской области.

"Дети и подростки в возрасте до 18 лет не смогут посещать учреждения культуры начиная с 1 февраля (сроком на две недели с возможностью продления)", - отметила собеседница агентства.

По данным официального Telegram-канала правительства Самарской области, число заболевших коронавирусом в регионе увеличилось в пять раз по сравнению с данными конца декабря 2021 года. В том числе зафиксировали 154 случая заражения омикроном на сегодняшний день. На 17 января число заболевших со штаммом "омикрон" составляло 13 человек.

Пансионаты и детские дома в регионе перейдут в режим обсервации. "В Самарской области пансионаты и детские дома с 1 февраля переходят в режим обсервации. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 31 января. Сотрудники учреждений соцобслуживания будут работать по 14 дней", - рассказали в областном правительстве.

Ранее власти также приостановили с 1 февраля плановую диспансеризацию и консультации узких специалистов из-за роста заболеваемости коронавирусом во всех возрастных группах и увеличения нагрузки на медработников. При этом в правительстве подчеркивали, что ограничения не коснутся работы стационарных отделений больниц: плановые госпитализации продолжатся.

По данным регионального правительства, наибольший рост наблюдается среди школьников в возрасте 7-14 лет, 15-17 лет, а также в группе 30-49 лет. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 31 января в Самарской области выявили около 221,8 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Медики вылечили более 196 тыс. человек, около 6,7 тыс. пациентов умерли.