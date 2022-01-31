МВД Белоруссии готово поделиться с Росгвардией опытом пресечения беспорядков

МИНСК, 31 января. /ТАСС/. Внутренние войска МВД Белоруссии считают важным изучение возможностей Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардия) по борьбе с международным терроризмом и готовы поделиться своим опытом пресечения массовых беспорядков. Об этом заявил в понедельник заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками МВД Белоруссии генерал-майор Николай Карпенков, принимая с рабочим визитом российскую делегацию во главе со статс-секретарем - заместителем директора Росгвардии генерал-полковником Олегом Плохим.

"Уверен, мы получим бесценные знания и навыки в области проведения спецопераций по освобождению заложников и борьбы с международным терроризмом, расширим возможности обучения наших кадров в российских вузах. В свою очередь мы также всегда открыты и готовы поделиться опытом, в том числе по пресечению массовых беспорядков", - отметил Карпенков, слова которого приводит пресс-служба главного управления командующего внутренними войсками.

Замглавы МВД сказал, что белорусская и российская стороны разработали "специальный план, который включает в себя порядка 12 позиций сотрудничества и предполагает взаимные встречи". "Нынешний визит стал отправной точкой для проведения общих мероприятий и взаимных визитов. Уже в июне по нашей инициативе ожидаем приезда главы Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерала армии Виктора Золотова", - сообщил командующий внутренними войсками МВД Белоруссии.

В пресс-службе внутренних войск проинформировали, что в ходе визита делегации Росгвардии был подписан план двустороннего сотрудничества на 2022 год. В его рамках запланированы совместные занятия по огневой и тактико-специальной подготовке с сотрудниками СОБР "Рысь" (МВД РФ), посещения воинских частей, взаимное участие в практических семинарах, чемпионатах по многоборью кинологов, соревнованиях и учениях, обмен опытом в сфере реализации образовательных программ и организации взаимодействия в информационной сфере.

"Встреча подарила много положительных эмоций. Немало впечатлений оставили представители спецподразделений, показавшие достойный уровень профессиональных навыков и мастерства", - отметил заместитель директора Росгвардии.