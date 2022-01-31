В Думу внесли законопроект о перераспределении полномочий между МВД и Ространснадзором

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), направленные на перераспределение полномочий между МВД и Ространснадзором в части рассмотрения дел об административных правонарушениях при движении крупногабаритных транспортных средств. Текст документа размещен в думской электронной базе в понедельник.

Законопроект предлагает наделить Ространснадзор полномочиями по рассмотрению дел о нарушениях правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства. Как отмечают авторы инициативы, перераспределение полномочий необходимо, "принимая во внимание позицию МВД России о том, что функции по администрированию нарушений весогабаритных параметров транспортных средств не свойственны сотрудникам подразделений МВД", а также из-за необходимости усилить контроль за нарушениями правил движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.

"Предлагаемые изменения будут способствовать стимулированию водителей грузовых транспортных средств к соблюдению законодательства Российской Федерации о движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2023 года. Авторы инициативы также указывают, что реализация предусмотренных законопроектом полномочий Ространснадзора предусматривается в два этапа. Так, в период до 2024 года включительно - без увеличения предельной численности работников Ространснадзора и без увеличения бюджетных ассигнований федерального бюджета.

"В период после 2024 года - с возможностью увеличения предельной численности работников Ространснадзора, установленной правительством РФ, а также увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных ему в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций, при условии обоснования данного увеличения на основе статистически подтвержденных в рамках первого этапа затрат, параметров и результатов осуществления правоприменительной практики Ространснадзором", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.