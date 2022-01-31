Власти Севастополя обязали работодателей перевести на удаленку сотрудников старше 60 лет

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Власти Севастополя ввели новые меры, призванные сдержать распространение коронавируса. В частности, на дистанционную работу переводятся сотрудники старше 60 лет, сообщается на сайте правительства города.

"В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Севастополе введены новые ограничительные меры. Так, принято решение ввести в Севастополе следующие меры: … обязать работодателей перевести всех сотрудников старше 60 лет на дистанционный формат работы вне зависимости от того, прошел сотрудник вакцинацию или нет", - говорится в сообщении.

Кроме того, власти приняли решение сократить с 70% до 50% заполняемость кинозалов, цирков, театров, концертных площадок, приостановить и перевести на дистанционный режим предоставление государственных и иных услуг в помещениях госорганов. Исключение составит регистрация и расторжение брака, если дата была назначена ранее и ее невозможно перенести, а также регистрация рождения и смерти.

Отмечается, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев также поручил департаменту общественной безопасности и департаменту транспорта усилить контроль масочного режима и соблюдения юридическими лицами санитарно-эпидемиологических требований.

По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в Севастополе увеличилось до 57 569, выздоровели 51 712 человек, умерли 1 962. Власти Севастополя 19 января продлили до конца марта действующий в городе режим повышенной готовности из-за распространения омикрон-версии коронавируса.