В Приморье стартовала программа "Учитель для России"

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Приморский край стал восьмым регионом, участвующим в программе "Учитель для России", которая предусматривает бесплатное переобучение людей с высшим образованием и гарантированное трудоустройство в школу. Новые преподаватели начнут работать в 12 школах Владивостока с сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"В Приморье стартовал прием заявок на участие в программе "Учитель для России". Желающие могут абсолютно бесплатно переобучиться на педагогов и получить гарантированные рабочие места в школах Владивостока", - приводят в пресс-службе слова председателя регионального правительства Веры Щербины.

Принять участие в программе могут те, кто уже имеет оконченное высшее образование по любому профилю подготовки. Возраст и место проживания не имеют значения, необходимо освоить профессию педагога и в случае необходимости переехать жить в Приморье. Первый набор для учреждений региона - 30 человек.

Прием заявок на бесплатное обучение продлится до конца мая. Участники будут проходить обучение по программе, сертифицированной Высшей школой экономики, и через два года работы получат дипломы этого вуза. Учеба начнется в июле в Калужской области, продолжится в августе - уже в регионах работы. Всего подготовка займет пять недель летом. Затем два года потребуется для освоения образовательной программы параллельно с работой.

"Учитель для России" - общественная программа, которая реализуется с 2015 года и призвана обеспечить равенство образовательных возможностей для детей в разных населенных пунктах нашей страны. Сейчас она реализуется в 95 школах семи регионов: Калужской, Тамбовской, Воронежской, Новгородской, Нижегородской и Новосибирской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа. Прошедшие переподготовку учителя обучают в общей сложности более 30 тыс. детей. В этом году к перечню регионов-участников добавился и Приморский край.

Подготовка учителей соответствует задачам национального проекта "Образование". Он предусматривает ликвидацию школьного обучения во вторую и третью смену и направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в десятку ведущих стран по качеству школьного обучения.