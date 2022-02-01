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Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ в 71 регионе

По данным ведомства, причиной роста заболеваемости стали респираторные вирусы негриппозной этиологии и вирусы гриппа типа А

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ регистрируется с 24 по 30 января в России. Эпидемический порог превышен в 71 регионе, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

"На четвертой неделе 2022 года (24.01.2022 - 30.01.2022) на территории Российской Федерации регистрируется рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее - ОРВИ) и гриппом среди всех возрастных групп. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ были превышены в 71 субъекте Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в этот период была обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии и вирусами гриппа типа А.

Также сообщается, что от гриппа привито более 69,1 млн человек, что составляет 47,3% от численности населения страны.

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