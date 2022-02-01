Еврейская автономная область получит 10 млн рублей на поддержку работы поликлиник

ТАСС, 1 февраля. Еврейская автономная область (ЕАО) получит из федерального бюджета 10 млн рублей на поддержку работы поликлиник, нагрузка на которые возрастает в связи с распространением коронавируса, вызванного штаммом "омикрон". Об этом сообщила пресс-служба правительства ЕАО.

Что нужно знать о варианте "омикрон"

Рекордсмен по заразности. Что нужно знать о варианте "омикрон"

"Более 10 млн рублей из федерального бюджета получит ЕАО на поддержку поликлиник. Мера принята в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон". Средства позволят сосредоточить дополнительные ресурсы для противодействия инфекции", - говорится в сообщении.

Глава области Ростислав Гольдштейн отметил, что омикрон-штамм в регионе уже выявлен. "Болезнь быстро распространяется, поэтому наша основная задача - не допустить вспышек в населенных пунктах. Первичное звено должно быть готово к различным сценариям распространения коронавируса, соответствующие поручения ранее были даны на заседании оперативного штаба. Дополнительное финансирование поможет мобилизовать ресурсы", - цитирует пресс-служба губернатора.

С начала пандемии коронавирус выявлен у 12 238 жителей области. Выздоровели 11 260 человек, 670 умерли. Приступили к вакцинации 64 907 человек, закончили вакцинацию 60 516 человек.