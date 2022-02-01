В Москве в этом году благоустроят территории возле семи станций МЦД-4

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проведут благоустройство возле семи станций четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), расположенных на западе и юго-западе столицы, а также в Новой Москве. Работы пройдут около станций "Минская", "Мещерская", "Внуково", "Кокошкино", "Толстопальцево", "Очаково" и "Переделкино". сообщил ТАСС во вторник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В рамках проектов воздушные линии уберем под землю в кабельную канализацию, приведем в порядок существующие тротуары и обустроим новые, заменим асфальтобетонное покрытие проезжей части, сделаем дополнительную ливневую систему. Для автомобилистов будут организованы парковки с удобными заездами и выездами, установим современные павильоны для ожидания общественного транспорта, велопарковки, точки проката велосипедов и самокатов", - сказал Бирюков.

Заммэра добавил, что после завершения работ дорога к новым станциям МЦД-4 станет не только удобной, но и безопасной. Для этого установят фонари и уличные торшеры с энергосберегающими светильниками. Наземные уличные переходы оборудуют опорами контрастного освещения, чтобы в темное время суток сама "зебра" и пешеходы на ней были заметнее для водителей.

"Озеленение - обязательный этап всех городских работ по благоустройству, и пространства возле транспортных объектов - не исключение. В общей сложности высадим 1,5 тыс. деревьев и более 4 тыс. кустарников, обустроим свыше 237 тыс. кв. м газона", - отметил он.

Кроме того, в рамках благоустройства будут установлены скамейки и информационные стелы, которые помогут сориентироваться. Приведут в порядок девять существующих детских площадок и оборудуют четыре новых, сделают одну спортплощадку. Около станций "Мещерская", "Кокошкино", "Минская" и "Толстопальцево" разместят навесы "сухие ноги", которые обеспечат комфортную пересадку с одного вида транспорта на другой.

Как отметили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, за последние три года в столице выполнены работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности 30 станций МЦД-1 и МЦД-2.