ФАС нашла нарушения при закупках на 347 млн рублей по нацпроекту в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 1 февраля. /ТАСС/. ФАС обнаружила нарушения при закупках медицинского оборудования на 347 млн рублей по нацпроекту "Здравоохранение" в Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба новосибирского УФАС России во вторник.

"По итогам рассмотрения шести жалоб, заказчик ГКУ НСО "Служба технического контроля и развития материально-технической базы" и уполномоченное учреждение ГУ НСО "Управление контрактной системы" признаны нарушившими закон о контрактной системе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общая сумма всех закупок, среди которых рентгеновские томографы, ультразвуковые аппараты для исследования сердца и сосудов, закупаемые с целью реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", составляет более 347 млн рублей.

По данным ведомства, причиной нарушения стало неправомерное установление в документации об аукционе дополнительных характеристик к товару. "Службе технического контроля и развития материально-технической базы предписано внести изменения в аукционные документации и продлить сроки подачи заявок на участие в закупках", - добавили в УФАС.