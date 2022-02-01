В России за сутки выздоровел после ковида 40 301 человек

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 301 против 30 130 днем ранее. Всего зарегистрировали 10 288 582 случая выздоровления, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 85,8% от общего числа заразившихся.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 1 366 319.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 17 487, что на 92,4% выше показателя предыдущего дня. Число госпитализаций увеличилось в 80 регионах, следует из данных штаба. Днем ранее оно составляло 9 090 случаев. В пяти регионах количество госпитализаций снизилось.

Число подтвержденных случаев заражения возросло за сутки на 125 836, до 11 986 913. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,06%.

Число летальных исходов возросло за сутки на 663, до 332 012. Днем ранее был зарегистрирован 621 летальный исход.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 2,77%, следует из данных штаба.