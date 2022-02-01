В Госдуме начнется большая дискуссия по обновлению закона о молодежной политике

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы готовы оказывать поддержку развитию уличной культуры, этот вопрос в том числе будет подниматься в ходе предстоящей большой дискуссии по обновлению закона о молодежной политике в РФ. Об этом во вторник сообщил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

"Мы как депутаты готовы поддерживать развитие уличной культуры, в том числе снимать барьеры и закреплять новые формы поддержки", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту заявочной кампании на участие в международном конкурсе уличной культуры "Кардо".

"Мы в этом году запустим буквально через несколько недель большую дискуссию - она будет идти полгода - по обновлению закона о молодежной политике", - продолжил глава комитета. Он напомнил, что год назад в России был принят базовый рамочный закон, "который сформулировал понятия, прописал некую архитектуру взаимодействия". "Но там нет конкретных форм поддержки <...> по 21 направлению государственной молодежной политики, которые есть в нашей стране", - пояснил депутат.

По словам Метелева, вопрос уличной культуры можно было бы обсудить на площадке конкурса "Кардо", а именно - что можно вписать в закон о молодежной политике "в части поддержки таких сообществ". При этом доработка закона также будет обсуждаться с волонтерскими, студенческими организациями, патриотическими клубами.

Метелев указал на то, уличные художники "преображают страну, городские пространства". "Мы можем видеть, как талантливое применение граффити может превратить серую промышленную улицу в уникальный арт-объект или популярную туристическую локацию", - отметил он. Депутат указал, что если местные власти работают с такими художниками, то от этого города только выигрывают.

Глава комитета при этом констатировал, что не всегда местные власти воспринимают граффити "как какое-то благо, часто можно видеть, как сотрудники коммунальных служб могут просто все это закрасить". Метелев заверил, что он вместе с коллегами из Росмолодежи готов содействовать контактам художников с местными администрациями.