Коэффициент распространения коронавируса снизился до 1,47

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник продолжил снижение и опустился до 1,47, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель по-прежнему превышает единицу во всех 10 регионах с наибольшим количеством заразившихся. В Москве он равен 1,07, в Нижегородской области - 1,09, в Санкт-Петербурге - 1,35, в Подмосковье - 1,6, в Свердловской области - 1,62, в Самарской - 1,63, в Воронежской - 1,81.

В Пермском крае индикатор снизился до 1,92, в Ростовской - до 2,08. В Красноярском крае коэффициент, напротив, вырос и достиг 2,53.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.