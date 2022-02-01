На Кубани приостанавливают диспансеризацию в связи с нагрузкой на медиков из-за COVID-19

КРАСНОДАР, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в связи с возросшей нагрузкой на систему здравоохранения из-за роста числа случаев заражения коронавирусом приняли решение о приостановке проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Об этом сообщил во вторник журналистам первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

"Сегодня мы видим рост заболевания коронавирусом. В данной ситуации необходимо не допустить ситуацию, когда система здравоохранения перестанет справляться с нагрузкой. Приняли решение приостановить диспансеризацию и профосмотры в поликлиниках края до стабилизации эпидситуации. Освободившихся врачей перенаправим на оказание первичной помощи в амбулатории", - приводит слова Галася оперативный штаб региона.

По данным министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, в регионе фиксируют рост вызовов на дом: на одного врача-терапевта их количество увеличилось с 20 до 60 пациентов в день, также в регионе произошел рост обращений в службу скорой помощи - до 7 тыс. вызовов в сутки, в поликлиниках края в круглосуточном режиме работают 183 неотложные выездные бригады. Власти Краснодарского края планируют привлечь к работе кол-центров при поликлиниках студентов медицинского университета и колледжей.

По данным оперативного штаба региона по состоянию на 1 февраля за сутки зарегистрировали 2 396 заболевших коронавирусом. Это максимальный показатель на Кубани за время пандемии. По данным оперштаба, всего за все время пандемии в регионе подтвердили 142 584 случая COVID-19, 106 916 пациентов выздоровели и выписали из больниц, 10 065 человек спасти не удалось. В конце декабря 2021 года и в начале января в крае фиксировали по 300-400 случаев заражения коронавирусом в сутки, рост начался после новогодних праздников.