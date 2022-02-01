В России популяция амурского тигра увеличилась на 15% за последние 10 лет

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Численность популяции амурского тигра на Дальнем Востоке увеличилась на 15% за последние 10 лет, и тенденция к росту сохраняется. Также расширен ареал обитания хищника, заявила директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Ирина Маканова.

"Численность популяции амурского тигра за последние 10 лет выросла на 15% и имеет тенденцию к дальнейшему росту. <…> По данным мониторинга 2019 года, численность тигра оценивается в 580 особей. Ожидается, что к 2022 году (речь о конце года - прим. ТАСС) будут достигнуты поставленные задачи по увеличению численности хищников в виде взрослых особей до 500 особей", - сообщила она на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Макановой, также в последние годы расширился ареал обитания амурского тигра на Дальнем Востоке. "Если в 2010 году амурский тигр обитал на территории двух субъектов Российской Федерации, в Приморском и Хабаровском крае, то сейчас тигр обитает также на территории Амурской области и Еврейской автономной области", - отметила она.