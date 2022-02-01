В Грузии отменяют "зеленые паспорта" для посещения общественных мест

ТБИЛИСИ, 1 февраля. /ТАСС/. Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии принял решение об отмене "зеленых паспортов" из-за легкого течения заболевания, вызванного распространением омикрон-штамма. Об этом во вторник на брифинге заявил глав оперативного штаба координационного совета Георгий Гибрадзе.

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"С учетом быстрого распространения штамма "омикрон", легким течением вируса и всемирной практики упраздняется необходимость требования "зеленых паспортов", - сказал Гибардзе после заседания координационного совета.

"Зеленые паспорта" - специальные сертификаты, необходимые для посещения общественных мест, - начали действовать в Грузии с 1 декабря 2021 года.

Без "зеленых паспортов" граждане Грузии и иностранцы не могли попасть в рестораны и кафе, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, развлекательные центры, спортивные объекты, казино, спа-центры, фитнес- залы, гостиницы и на канатные дороги на зимних курортах. Их обладателями становились граждане республики, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса или сдали ПЦР-тест в течение 72 часов либо экспресс-тест за 24 часа до посещения общественного места. "Зеленым паспортом" могли пользоваться и те, кто переболел коронавирусом, но без права выезда за рубеж.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года. В стране прошло уже несколько волн распространения инфекции. В декабре 2021 года в республике выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом, после чего начался подъем заболеваемости. За время пандемии в Грузии выявлено 1 200 124 случая заражения (32,19% населения), от осложнений болезни умерли 15 016 пациентов.

В республике с 15 марта идет вакцинация препаратами компаний Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. По последним данным, оба компонента вакцины получили 1 221 340 человек, что составляет 42,5% взрослого населения республики, в которой проживают более 3,7 млн человек.