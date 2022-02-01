Лукашенко заявил о необходимости хранить память и открывать правду о войне

МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что в связи с участившимися попытками перечеркнуть подвиг советского народа в Великой Отечественной войне важно хранить память об исторических событиях так, как это делают в Санкт-Петербурге и в Белоруссии.

"В связи с участившимися в последнее время попытками ее (историю Великой Отечественной войны - прим. ТАСС) переписать, перечеркнуть подвиг советского народа считаем, что пришло время <...> дать правдивые оценки многим событиям и их участникам", - сказал Лукашенко во вторник на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщает президентская пресс-служба.

"Я очень благодарен вам за то, что в нынешней непростой ситуации вы выбрали такой знаковый момент для посещения Беларуси", - сказал Лукашенко Беглову, в программу рабочего визита которого включено посещение российско-белорусской экспозиции "Символы блокадного Ленинграда" в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. "Сегодняшний визит определяет очень важные гуманитарные, исторические акценты", - отметил президент и обратил внимание на то, как "бережно хранят и восстанавливают" память об истории Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге и в Белоруссии.

По словам Лукашенко, в советские времена в силу разных причин порой не называли правдивые факты о военных событиях. "Сегодня мы видим, что это надо сделать честно, открыто, даже если это неприятно кому-то будет, но, по крайней мере, не мы инициаторы тех неприятных страниц, которые сегодня листают народы, особенно Восточной Европы и постсоветского пространства", - подчеркнул он. Президент отметил, что белорусские специалисты сейчас активно работают над выяснением многих фактов Великой Отечественной войны. "И открываются страшные вещи этого замалчивания. В два, а порой и три раза, где-то в десять раз занижались потери в концлагерях обычных граждан и советских воинов, солдат Красной армии", - отметил глава государства.

Он акцентировал внимание на трагедии блокадного Ленинграда, назвав это одним из самых страшных эпизодов Второй мировой войны. Лукашенко напомнил, что недавно петербуржцы отметили 78-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады. "Открытие совместной экспозиции "Символы блокадного Ленинграда", которое состоится сегодня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, - правильная и важная инициатива", - подчеркнул лидер Белоруссии.

Он также отметил, что в сегодняшнем мероприятии принимают участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов.