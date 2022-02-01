Загруженность коечного фонда для больных ковидом в Рязанской области не превышает 65%

ТАСС, 1 февраля. Рост заболеваемости ковидом в Рязанской области, вызванный распространением штамма "омикрон", серьезно не повлиял на загруженность коечного фонда, где сейчас занято около 65% мест. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"Госпитализация, на самом деле, серьезно не выросла. Загруженность коек сейчас - 758 пациентов у нас на койках в стационарном звене, 65 из них тяжелых, из них 25 человек на ИВЛ. Учитывая, что 1 160 коек у нас в постоянном ожидании, то загруженность 65%. <...> Очень небольшая по сравнению с прежними волнами, поэтому мы рассчитываем, конечно, в этом отношении на лучшее, но готовимся к худшему", - сказал глава региона, отметив, что в больницах региона можно развернуть 2,5 тыс. профильных коек для лечения ковида.

По словам губернатора, основную обеспокоенность властей вызывает резкий рост заболеваемости - всего за две недели ежедневное число заболевших увеличилось примерно в четыре раза, до 870 человек. Для того, чтобы облегчить работу врачей, к волонтерству и оказанию помощи в "красных зонах" привлекаются студенты и преподаватели Рязанского государственного медицинского университета. В их распоряжении - служебный транспорт, предоставленный правительством региона и органами исполнительной власти.

В качестве еще одной меры борьбы с распространением вируса в Рязани с 31 января были запущены четыре центра бесплатного экспресс-тестирования. Их работа позволила в полтора раза увеличить показатели по объему тестирования на 100 тыс. населения.

Кроме того, с 3 по 14 февраля на удаленную учебу перейдут школьники среднего звена, также в этом формате начнут работать все учреждения допобразования.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Рязанской области зарегистрировано 68 456 случаев заболевания, в том числе 871 за последние сутки. Вылечились 58 575 человек, умерли 2 872. Уровень коллективного иммунитета достиг 58,4%.