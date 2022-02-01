Сеть ковидных поликлиник запустили в работу в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Сеть из 16 поликлиник и амбулаторных центров для пациентов с коронавирусом запустили в работу в Челябинской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава.

"В Челябинске, Миассе, Златоусте, Троицке и Магнитогорске открылись амбулаторные центры и поликлиники для пациентов с симптомами коронавирусной инфекции. Между тем и в обычных поликлиниках продолжают работу кабинеты с отдельным входом для пациентов с симптомами COVID-19", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, обратиться в новые учреждения могут все граждане, независимо от места регистрации. В них организованы 15-минутное экспресс-тестирование, осмотр врача, получение лекарств, выписка больничного.

По данным Минздрава Челябинской области на 1 февраля, всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 171 976 случаев коронавируса (плюс 3 399 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Всего 145 763 пациента выздоровели и выписаны из больницы. Продолжает лечение 18 401 человек.

В области действует система QR-кодов для посещения торговых центров, точек обслуживания населения, магазинов с торговой площадью более 400 кв. метров. Также в регионе действуют обязательный масочный режим, соблюдение социального дистанцирования, усиление санитарных правил.