Некоторые вузы Московского региона введут дистанционный или смешанный формат в феврале

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Студенты некоторых российских вузов начнут обучение в новом семестре в феврале в дистанционном или смешанном формате. Так, Финансовый университет при правительстве РФ переводит студентов на удаленку до конца февраля, следует из обращения ректора университета Станислава Прокофьева на сайте вуза.

"Учитывая совокупность сложившихся обстоятельств, по согласованию с деканами факультетов, мной было принято непростое решение о временном переводе обучения студентов Московского региона (как минимум до конца февраля текущего года) в дистанционный формат. Пересдачи академических задолженностей с понедельника, 31 января, также будут проходить в дистанционной форме", - написал ректор вуза, добавив, что в региональных филиалах решения о переводе студентов на дистанционку принимаются отдельно.

Перевести студентов полностью на дистанционное обучение ранее также решили в Российском университете дружбы народов (РУДН). Как сообщается на странице вуза в "Фейсбуке", с 7 по 27 февраля все факультеты будут учиться полностью с использованием дистанционных технологий.

В Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ" в свою очередь будут проводить обучение студентов в смешанной очно-дистанционной форме. Лекционные занятия в новом семестре будут организованы с использованием дистанционных образовательных технологий, указано на сайте вуза, в то время как семинарские и лабораторные занятия будут проходить офлайн.

Смешанный формат обучения студентов выбрали также в НИТУ МИСИС, указано на официальной странице вуза в "Фейсбуке". РЭУ Плеханова до 5 февраля предоставляет студентам право выбора формата посещения занятий, сообщается на сайте вуза. Так, с 31 января студентов обучают в очном формате с частичным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, для всех видов занятий обеспечена синхронная трансляция.

Студенты Высшей школы экономики начали обучение после новогодних каникул в офлайн-формате, переводить их на дистанционное обучение пока не планируется, ранее сообщил ректор ВШЭ Никита Анисимов. На каждом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова формат обучения будет определяться отдельно в начале нового семестра, исходя из эпидобстановки, сообщали ТАСС в пресс-службе вуза.