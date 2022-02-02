Появился сервис для проверки денежных переводов родных. Это защита от мошенников

Средняя сумма, которую россияне переводят телефонным мошенникам, — 10 с лишним тысяч рублей. За 11 месяцев прошлого года они украли у россиян 45 млрд рублей. Люди пожилого возраста, как показывает практика, — самые уязвимые для такого мошенничества. Но есть и способы защитить их, вот несколько главных.
Способ 1. Используйте сервис "Сбера" "Близкие рядом"
Сервис открывает доступ к информации о переводах и закрытии вкладов близкого человека в "Сбербанк Онлайн". Когда кто-то из ваших пожилых родителей, к примеру, хочет перевести кому-то деньги или закрыть вклад, вам приходит уведомление. Вы можете подтвердить или отклонить перевод. У вас будет 12 часов на то, чтобы принять решение. Если вы не подтвердите операцию в течение этого времени, банк отклонит перевод.
Как настроить:
- найдите через поиск в приложении "Проверка операций близкого" или "Близкие рядом";
- укажите в адресной книге человека, операции которого хотите проверять;
- выберите карту для оплаты услуги. До 31 мая сервис бесплатный, с 1 июня будет стоить 89 рублей в месяц за каждого близкого;
- дождитесь подтверждения запроса от близкого.
Способ 2. Ограничьте спам-звонки с помощью приложений
Сегодня есть бесплатные и платные определители номера, которые помогут выяснить, из какой компании вам звонили. Пользователь увидит на экране название компании.
Определитель номера от "Яндекса". Это бесплатная функция. Номера проверяются по базе "Яндекс.Справочника". Если звонят из компании, которая есть в "Справочнике", вы увидите название. Если организация неизвестна, приложение сообщит предполагаемую категорию звонка. Например, "Возможно, это реклама".
Как включить:
- откройте приложение "Яндекс", нажмите значок с четырьмя квадратами, затем "Определитель номера" — "Включить".
Приложения. Kaspersky Who Calls автоматически блокирует рекламные звонки. Есть база нежелательных контактов, сервис блокирует их, но пользователь увидит отклоненные вызовы. 2ГИС — сверяет контакты со своим справочником, показывает название компании, из которой звонят. Базовая функция — определение спам-номера — везде доступна бесплатно.
Блокировщики спам-звонков от операторов связи. Эти сервисы есть у каждой компании. Цена: 30–40 рублей в месяц.
Способ 3. Настройте почту так, чтобы не приходил спам
Настройте почтовые ящики так, чтобы не приходили спам-письма и фишинговые рассылки от мошенников. Объясните, что нельзя нажимать на ссылки в электронных письмах. У почтовых сервисов по умолчанию стоит защита от спам-писем. Но если на какие-либо адреса она не срабатывает, то можно внести нежелательные контакты в список вручную.
В "Яндекс.Почте" это можно сделать через "Все настройки" — "Правила обработки входящей почты" — "Создать правило" — "От кого" (сюда вписываете адрес, с которого получаете спам, и ставите галочку, что делать с письмами от этого контакта — удалять или перемещать в спам).
Способ 4. Объясните правила защиты от мошенничества
Схема, где мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка, говорят, что кто-то прямо сейчас пытается украсть деньги с вашего счета, и предлагают перевести средства на "безопасный" счет, с которого их якобы можно вернуть, уже хорошо знакома многим. Появились новые предлоги, о которых стоит предупредить родственников:
- мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и заявляют, что против клиента банка возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России;
- предлагают закрыть счет;
- сообщают, что банк одобрил кредит по заявке (которой не было), и нужно подтвердить получение денежных средств.
Главное, что нужно объяснить родственнику, — чтобы он никому не называл CVC/CVV-коды, коды из СМС, не переходил по присланным ссылкам и не устанавливал незнакомые приложения на смартфон. По закону банк должен вернуть деньги, если вы сообщили о краже в течение суток и не нарушали правила безопасности. То есть не сообщали мошенникам вышеуказанные данные о счете.
Анастасия Акулова