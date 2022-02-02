Появился сервис для проверки денежных переводов родных. Это защита от мошенников

Средняя сумма, которую россияне переводят телефонным мошенникам, — 10 с лишним тысяч рублей. За 11 месяцев прошлого года они украли у россиян 45 млрд рублей. Люди пожилого возраста, как показывает практика, — самые уязвимые для такого мошенничества. Но есть и способы защитить их, вот несколько главных.

Способ 1. Используйте сервис "Сбера" "Близкие рядом"

Сервис открывает доступ к информации о переводах и закрытии вкладов близкого человека в "Сбербанк Онлайн". Когда кто-то из ваших пожилых родителей, к примеру, хочет перевести кому-то деньги или закрыть вклад, вам приходит уведомление. Вы можете подтвердить или отклонить перевод. У вас будет 12 часов на то, чтобы принять решение. Если вы не подтвердите операцию в течение этого времени, банк отклонит перевод.

Как настроить:

найдите через поиск в приложении "Проверка операций близкого" или "Близкие рядом";

укажите в адресной книге человека, операции которого хотите проверять;

выберите карту для оплаты услуги. До 31 мая сервис бесплатный, с 1 июня будет стоить 89 рублей в месяц за каждого близкого;

дождитесь подтверждения запроса от близкого.

Способ 2. Ограничьте спам-звонки с помощью приложений

Сегодня есть бесплатные и платные определители номера, которые помогут выяснить, из какой компании вам звонили. Пользователь увидит на экране название компании.

Определитель номера от "Яндекса". Это бесплатная функция. Номера проверяются по базе "Яндекс.Справочника". Если звонят из компании, которая есть в "Справочнике", вы увидите название. Если организация неизвестна, приложение сообщит предполагаемую категорию звонка. Например, "Возможно, это реклама".

Как включить:​​​​​​

откройте приложение "Яндекс", нажмите значок с четырьмя квадратами, затем "Определитель номера" — "Включить".

Приложения. Kaspersky Who Calls автоматически блокирует рекламные звонки. Есть база нежелательных контактов, сервис блокирует их, но пользователь увидит отклоненные вызовы. 2ГИС — сверяет контакты со своим справочником, показывает название компании, из которой звонят. Базовая функция — определение спам-номера — везде доступна бесплатно.

Блокировщики спам-звонков от операторов связи. Эти сервисы есть у каждой компании. Цена: 30–40 рублей в месяц.

Способ 3. Настройте почту так, чтобы не приходил спам