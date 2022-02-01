На Ставрополье открыли школу правильного питания для пенсионеров

ПЯТИГОРСК, 1 февраля. /ТАСС/. "Серебряный" волонтер в Предгорном округе Ставрополья открыла школу правильного питания для людей старшего поколения. Слушатели осваивают способы приготовления простых и полезных блюд из доступных продуктов, сообщили журналистам в пресс-службе администрации округа.

"На базе комплексного центра социального обслуживания населения в Предгорном округе открылась школа правильного питания. Организатором и реализатором идеи стала Ольга Глущенко, "серебряный" волонтер Предгорного КЦСОН (Комплексный центр социального обслуживания населения). Она по профессии технолог общественного питания, поэтому знает тонкости приготовления различных блюд и может рассказать о том, каким должно быть правильное питание, особенно для пожилых людей", - говорится в сообщении.

На занятиях пенсионеры проходят теоретическую и практическую подготовку. Слушатели школы осваивают рецепты и способы приготовления простых и полезных блюд из доступных продуктов. В программе - знакомство с рецептами из кухни разных народов, основы карвинга - декоративного вырезания, в основном, из фруктов и овощей, декоративное оформление кондитерских изделий. Участники вместе готовят и затем дегустируют, например, овощные зразы, творожный пудинг, блюда из брокколи, пиццу по особому пп-рецепту.

"Сейчас занятия проходят 2 раза в месяц, и одновременно их могут посещать до 20 человек. С каждым годом планируем повышать статистику - необходимо формировать основы здорового питания для активного долголетия", - сказал глава Предгорного округа Николай Бондаренко, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, "серебряные" волонтеры проводят и другие мероприятия, призванные популяризировать здоровый взгляд на питание. Так, ранее на базе КЦСОН был проведен гастрономический фестиваль "ЗдорОво кушать - здОрово!", на котором были представлены более 20 блюд из доступных и полезных продуктов. Гастрофестиваль посетили более 100 пенсионеров округа.

Развитие движения "Серебряное волонтерство" на Ставрополье происходит в рамках проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Работу пожилых волонтеров курируют специалисты организаций социального обслуживания населения в территориях края. За последние годы численность участников движения в крае увеличилась в пять раз. Сейчас в его рядах уже более 1,5 тыс. граждан в возрасте старше 55 лет.