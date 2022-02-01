В Курганской области приостановили работу шести пунктов вакцинации от коронавируса

ТАСС, 1 февраля.. Работа шести пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции, открытых в торговых и культурно-выставочных центрах Курганской области, приостанавливается с 3 февраля, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона во вторник.

"В связи с ростом заболеваемости острыми респираторно-вирусными заболеваниями и новой коронавирусной инфекцией на территории региона, а также низкой обращаемостью населения в прививочные пункты, расположенные вне поликлиник, департамент здравоохранения Курганской области информирует о временной приостановке работы пунктов вакцинации с 3 февраля 2022 года", - говорится в сообщении с уточнением, что ограничения распространяются на шесть пунктов вакцинации.

Ранее в Курганской области ужесточили антиковидные ограничения, которые ослабляли в период новогодних праздников - с 16 января организации общественного питания могут работать только до 23:00, за исключением заведений на вокзалах, в здании аэропорта и некоторых других предприятий.

По данным регионального департамента здравоохранения на 1 февраля, за сутки выявили 344 новых случаев заражения. Тогда как еще неделю назад, 24 января, фиксировалось 117 случаев, и продолжительное время до этого показатель не превышался. С начала пандемии в регионе зафиксировали порядка 54 тыс. заболевших, выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон".