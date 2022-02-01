Ростехнадзор выявил почти 180 нарушений в работе управляющей аэропортом Томска компании

ТАСС, 1 февраля. Специалисты Сибирского управления Ростехнадзора в ходе проверки ООО "Аэропорт Томск" выявили 176 нарушений в области электроэнергетики. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в период с 17 по 28 января 2022 года провело плановую выездную проверку ООО "Аэропорт Томск". <…> В ходе проверочных мероприятий было выявлено 176 нарушений обязательных требований в области электроэнергетики", - сказано в сообщении.

Установлено, что был нарушен способ прокладки линии электропередачи классом напряжения 10 кВ. Кроме того, в установленный срок не были пересмотрены технические карты ремонтов и осмотров электрооборудования, а служба электросветотехнического обеспечения полетов не в полном объеме укомплектована электротехническим персоналом. Также установлено, что не были проведены технические освидетельствования зданий и оборудования транспортных подстанций, не проведены профилактические измерения кабельных линий электропередачи классом напряжения 0,4/10 кВ.

В отношении должностных и юридических лиц ООО "Аэропорт Томск" возбуждены дела об административном правонарушении по статье 9.11 КоАП РФ ("Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки").

Аэропорт Томск (ООО "Аэропорт Томск") входит в сетевой аэропортовый проект, реализуемый ООО "Новапорт" (входит в группу компаний AEON Corporation). Пропускная способность аэропорта - 600 пассажиров в час: 400 человек - на внутренних и 200 человек - на международных авиалиниях.