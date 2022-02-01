Патриарх Кирилл: РПЦ пытается сделать более близкими христиан Востока и Запада

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) пытается сделать более близкими христиан Востока и Запада, сблизив их позиции по многим злободневным вопросам современности, но при этом не в ущерб "чистоте веры". Об этом заявил во вторник Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после Божественной литургии в тринадцатую годовщину своей интронизации.

"Думаю, именно так и развивается наша жизнь в Русской православной церкви: мы не замкнуты в самих себе, у нас обширные и важные внешние связи, нацеленные на то, чтобы сблизить позиции христиан по многим вопросам современности и тем самым сделать более близкими христиан Востока и Запада. Дай Бог, чтобы эти усилия ни в коей мере не ослабляли внутренние силы Православной церкви, но содействовали укреплению веры Христовой во всем мире", - сказал патриарх в проповеди, текст которой опубликован на сайте РПЦ.

По словам предстоятеля РПЦ, к единству христиан, конечно, нужно стремиться, не случайно в церквях за каждой литургией молятся о "единстве всех Божиих Церквей". Однако при этом важно, чтобы "под видом воссоединения христианства не произошло разрушение Церкви Христовой".

"Молитвы о воссоединении мы должны соединять с заботой о чистоте веры - той самой веры, которая передана нам от святых апостолов, которая наполняет единую святую соборную и апостольскую церковь и через приобщение к которой мы обретаем спасение", - добавил патриарх.

Русская православная церковь 1 февраля отмечает 13-ю годовщину интронизации - возведения на престол патриарха Кирилла. В этот же день РПЦ празднует память святого XV века - святителя Марка, архиепископа Эфесского, который был защитником православия и выступил против подписания унии между западным и восточным христианством на Ферраро-Флорентийском соборе. Патриарх Кирилл совершил литургию в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ поселка Переделкино.