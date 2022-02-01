Трое россиян, осужденных на Шри-Ланке за сбор жуков, вернулись на родину

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Трое граждан России, Александр Игнатенко, Николай Килафян и Артем Рябов, осужденных за сбор редких насекомых на Шри-Ланке, вернулись на родину. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"1 февраля граждане России А. С. Игнатенко, Н. В. Килафян и А. С. Рябов при участии посольства России в Коломбо и Международного фонда Шодиева после завершения судебного разбирательства по предъявленному им обвинению в незаконном отлове мелких объектов дикой фауны на территории Шри-Ланки вернулись на Родину", - указали в министерстве.

Как указали в дипведомстве, с момента задержания россиян в феврале 2020 года МИД России и посольство России в Шри-Ланке предпринимали все необходимые шаги для обеспечения их законных прав и интересов. "В частности, российским гражданам была оказана помощь в подборе адвоката и переводчика, осуществлялся контроль состояния их здоровья и предоставления необходимых медицинских услуг. На время следственных действий и судебных слушаний Игнатенко, Килафян и Рябов при поддержке посольства были освобождены из-под стражи", - отметили в министерстве.

"Отдельную признательность хотели бы выразить Международному фонду Шодиева, который оказал россиянам содействие в выплате назначенного судом штрафа", - добавили на Смоленской площади.

Ученый-зоолог Игнатенко, у которого обнаружили несколько мертвых жуков, попал в ланкийскую тюрьму по обвинению в нарушении действующего в этой стране запрета на сбор флоры и фауны. Он и двое его друзей, Рябов и Килафян, были задержаны в феврале 2020 года. В мае их отпустили под залог, тогда же над ними начался суд. Все трое обвинялись в уничтожении 277 жуков. Игнатенко утверждал, что не занимался ловлей и умерщвлением жуков, а подбирал вдоль дороги погибшие особи, фотографировал и описывал их.

В январе суд Шри-Ланки приговорил их к штрафу в размере 2 млн 885 тыс. ланкийских рупий (1 млн 116 тыс. 500 руб.) каждого за незаконный сбор редких насекомых с условием, что они не смогут покинуть страну, пока не выплатят эту сумму.