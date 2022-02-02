В Якутии планируют завершить строительство 23 школ в 2022 году

ЯКУТСК, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии намерены завершить в 2022 году строительство 23 школ, в которых будет создано свыше 5 тыс. новых мест для учащихся. Об этом сообщили в среду ТАСС в региональном Минобрнауки.

"В 2022 году по республике планируется завершение строительства ранее начатых за счет всех источников финансирования 23 объектов общего образования - школ с созданием 5 245 новых мест для учащихся республики. Такое количество планируемых к вводу в эксплуатацию объектов за год является рекордным", - сообщили в министерстве.

Работа по созданию современной образовательной среды на территории республики, в том числе по ликвидации второй смены обучения и перевода учеников из непригодных зданий школ с износом более 60%, ведется по госпрограмме "Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы и на плановый период до 2026 года".

Предусмотрены различные источники финансирования строительных работ. Так, будут использованы федеральные средства субсидий и госбюджета республики, выделенные по нацпроекту "Образование" и по реализации госпрограммы РФ "Комплексное развитие сельских территорий". Кроме этого, будут задействованы средства инвестиционной программы республики, в том числе мероприятия государственно-частного партнерства.

В 2021 году в Якутии были введены в эксплуатацию восемь школ на 1 070 учащихся, также учебный корпус на 150 мест с интернатом на 100 мест Малой академии наук Якутии.

В настоящее время в Якутии ведут образовательную деятельность всего 637 школ с общей численностью учащихся более 150,8 тыс. детей.