В Москве ожидаются облачная погода, снег и гололедица

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до минус 5 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 3-5 градусов мороза. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до минус 8 градусов.

Ветер юго-западный, южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах минус 3 - минус 8 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 11 градусов.