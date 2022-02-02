В Хабаровском крае почти вдвое выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19

ХАБАРОВСК, 2 февраля. /ТАСС/. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом по сравнению с данными на понедельник за сутки выросло почти в два раза - с 75 до 141 человека. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Что нужно знать о варианте "омикрон"

Рекордсмен по заразности. Что нужно знать о варианте "омикрон"

"За сутки госпитализирован 141 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем", - говорится в сообщении.

На аппарате искусственной вентиляции легких находится 51 человек, на кислородной поддержке - 711 человек. По данным на понедельник, в больницы с коронавирусом за сутки госпитализировали 75 человек.

В регионе наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за сутки в крае выявили 638 новых случаев заражения COVID-19, в понедельник было 526 случаев, днем ранее - 501. Доля госпитализаций сейчас составляет 22,5%.

В настоящее время свыше 6,4 тыс. пациентов с коронавирусом проходят лечение, 1 255 человек находятся в стационарах, остальные лечатся амбулаторно. В регионе развернуто всего более 2,5 тыс. коек, коечный фонд загружен почти на 50%.

Коллективный иммунитет в регионе составляет 72,4%, привиты от коронавирусной инфекции около 619,4 тыс. человек.