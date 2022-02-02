В Благовещенске пересмотрели технологию возведения моста через Зею

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Строители моста через реку Зея в Благовещенске пересмотрели технологию строительства в связи с прошедшим летом 2021 года паводком, который частично повлиял на график работ. Об этом в среду во время рабочей поездки в Благовещенск министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова сообщил руководитель проекта АО "БТС-Мост" Эдуард Давыдов.

"Сдача [объекта запланирована на] сентябрь 2023 года. На сегодня пересмотрели технологию [строительства] ввиду прошлогоднего паводка 2021 года и ускоряемся, максимально работаем в зимний период", - сказал Давыдов, добавив, что акцент делается на сооружении опор моста.

Из-за летнего паводка на реке Зее в 2021 году при строительстве автомобильного моста были подтоплены подходы левого берега, сохранялся высокий уровень грунтовых вод. Для минимизации ущерба было принято решение об эвакуации спецтехники на возвышенность, временные строения защитили земляной дамбой, принудительно было затоплено три котлована.

Готовность моста составляет 50%: построены 12 из 26 опор, надвинуто почти 800 метров пролетного строения. Всего основой сооружения станут 26 опор и вантовая конструкция, общая протяженность - девять км, из которых два км - мостовая часть, семь км - подходы. По предварительным оценкам, реализация проекта разгрузит существующую переправу на 40-60%, что позволит амурчанам с большим комфортом преодолевать путь между городом и федеральной трассой. Строительство ведется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".