ФАС в 2022 году не получала жалоб на неоправданное завышение цен на курортах Кубани

КРАСНОДАР, 2 февраля. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Краснодарскому краю в 2022 году не получало обращений о необоснованном завышении цен на отдых на курортах региона. Об этом в среду сообщили ТАСС в ведомстве.

В 2021 году на фоне ограничений на зарубежных курортах многие туристы впервые за долгие годы приехали на отдых на побережье в Краснодарском крае и Крыму, возник высокий спрос на гостиницы и отели премиум-класса. Эксперты туристической отрасли сообщали, что это привело к повышению цен на размещение. К примеру, в начале 2022 года Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявляла, что стоимость летнего размещения в отелях на российских курортах уже выросла на 10-15% по сравнению с прошлым сезоном.

"В 2021 году Краснодарское УФАС России не установило признаков нарушения антимонопольного законодательства на указанном рынке. Обращений по фактам необоснованного завышения цен на гостиничные услуги на территории Краснодарского края в 2022 году не поступало", - сообщили в региональном управлении ФАС.

Уточняется, что рынок санаторно-курортных и гостиничных услуг в Краснодарском крае характеризуется большим количеством участников, является конкурентным, цены на такие услуги в соответствии с законодательством РФ государственному регулированию не подлежат. При этом в управлении добавили, что ведомство совместно с Ростуризмом и Роспотребнадзором предостерегло отельеров от необоснованного завышения цен при превышении спроса над предложением. "Направили отельерам и туристическим компаниям письмо о недопустимости пересмотра ценовых условий договоров о предоставлении гостиничных услуг с целью их заключения на новых условиях по более высокой цене из-за дефицита предложения. По мнению ведомства, такие действия нарушают законодательство, поэтому могут повлечь за собой меры гражданско-правового или административного воздействия", - говорится в ответе ведомства.

Прогнозы на летний сезон

По состоянию на конец января глубина бронирования курортов Краснодарского края достигает восьми месяцев, отели и гостиницы региона уже забронированы более чем на 25% в летний период. Летом на курортах Краснодарского края услуги по размещению туристов будут оказывать около 4,2 тыс. классифицированных гостиниц и отелей общей вместимостью более 165 тыс. номеров. Курорты Кубани в 2022 году планируют принять не менее 17 млн туристов. Из-за пандемии коронавируса в регионе продолжает действовать запрет на заселение в отели и гостиницы невакцинированных или не переболевших ковидом постояльцев.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. В летний период популярностью пользуется пляжный отдых, в зимний - горнолыжные курорты. Туристический поток на курортах Краснодарского края по итогам 2021 года практически достиг показателей рекордного 2019 года: Кубань посетили около 17 млн человек. В 2019 году курорты Краснодарского края приняли 17,3 млн туристов.