Ванны, которые принимал Сталин, вошли в топ самых популярных процедур на курорте "Мацеста"

СОЧИ, 2 февраля. /ТАСС/. Сероводородные ванны, которые были любимой оздоровительной процедурой Иосифа Сталина на курорте "Мацеста" в Сочи, стали одними из самых популярных процедур у пациентов бальнеолечебницы в 2021 году. Об этом ТАСС рассказал врач-физиотерапевт "Мацесты" Александр Михайлов.

"У Сталина были проблемы со здоровьем, в 1915 году в возрасте 37 лет он заработал суставной ревматизм. Это стало последствиями пребывания в заполярной Туруханской ссылке, также у него был и ревматоидный полиартрит. Его беспокоили сильные боли суставах и мышцах рук и ног. Поэтому он ежегодно проходил лечение у нас на "Мацесте" и принимал сероводородные ванны: минеральная вода способствовала оздоровлению, ему это очень хорошо помогало. За 2021 год мы провели более 208 тыс. процедур, больше половины из них - сероводородные ванны", - рассказал специалист.

Заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением курорта Янина Серебрякова отметила, что пациенты, которые знакомы с историей "Мацесты", сами интересуются, какие процедуры принимали известные личности и какой результат от них наблюдался. "Известные люди приезжают к нам, спрашивают, в какой именно ванне принимали процедуры Сталин или Брежнев, на каком топчане они отдыхали. Это для них такой же показатель качества", - добавил Михайлов.

О связи Сталина и "Мацесты"

В 1920-х годах Иосиф Сталин впервые приехал в Сочи, чтобы пройти курс лечения по рекомендации народного комиссара СССР Анастаса Микояна. В исторических сводках от августа 1929 года отмечается, что своей жене Сталин писал: "Я успел принять уже две ванны. Думаю принять ванн десять. Погода хорошая. Я теперь только начинаю чувствовать разницу между Нальчиком и Сочи в пользу Сочи. Думаю серьезно здесь поправиться".

Впечатлившись природой и результатом лечения, Сталин поручил благоустроить "Мацесту" как бальнеолечебницу, пригласив ведущих архитекторов. За три года курорт превратился в крупнейший объект восстановительного лечения в стране. В настоящее время он выглядит так же, как и в 1940-е годы. Реставрация бальнеологического корпуса проходит строго в соответствии с историческими образами.

На сегодняшний день бальнеологический курорт является крупнейшим в России. Одним из первых он начал проводить программы постковидного восстановления, в том числе для детей. Курорт предлагает сероводородные, радоновые, йодобромные ванны, лечение грязью, ингаляции, лечение питьевыми минеральными водами, орошения, массаж, аппаратную физиотерапию.

На курорте запустили программы лечения бесплодия, а также постожоговое восстановление для разных возрастов. Кроме этого, появились программы лечения аллопеции (выпадения волос), спрос на которые заметно выросли в пандемию коронавируса.