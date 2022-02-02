Проект железнодорожного моста через Каму в Перми получил одобрение Главгосэкспертизы

ТАСС, 2 февраля. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство железнодорожного моста в Перми, по которому будут ездить как пассажирские, так и грузовые поезда в обход плотины Камской ГЭС. Об этом сообщается в среду на сайте ведомства.

"Пятым этапом строительства Северного железнодорожного обхода города предусмотрено строительство на трассе обхода в нижнем бьефе ГЭС мостового перехода длиной 2 860 м через реку Каму - на территории Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов Перми. Длина русловой части мостового перехода составит около 1 138 м с одним судоходным пролетом длиной 200 м. Также будут построены две подходные эстакады - правобережная длиной 730,8 м с пересечением реки Гайва, притока Камы, и улицы Новогайвинской и левобережная эстакада длиной 992,5 м с пересечением улицы Соликамской и железнодорожных подъездных путей к промышленным предприятиям химической и нефтяной промышленности", - говорится в сообщении.

Проект реализуется Пермским краем совместно с ОАО "РЖД". По мосту будут пропускать поезда Углеуральского и Чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС. На обоих берегах реки в рамках проекта обустроят зоны транспортной безопасности.

Ранее Главгосэкспертиза одобрила проект четвертого этапа строительства Северного железнодорожного обхода города. Проект включает в себя строительство примыкания железнодорожного пути к станции Левшино в районе тяговой подстанции Свердловской железной дороги.