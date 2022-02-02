В России с начала эпидемии зарегистрировали более 12 млн случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 141 883, до 12 128 796, сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,18%.

Число госпитализаций за сутки составило 17 201, что на 1,6% ниже показателя предыдущего дня. Оно снизилось в 42 регионах, следует из данных штаба. Днем ранее число госпитализаций составило 17 487. В 40 регионах число госпитализаций увеличилось.

Число вылечившихся возросло за сутки на 48 426 против 40 301 днем ранее. Всего в стране зарегистрировали 10 337 008 случаев выздоровления. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 85,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 678, до 332 690. Днем ранее было зарегистрировано 663 летальных исхода.