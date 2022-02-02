В Астрахани в рамках нацпроекта начнется строительство трех детских садов

АСТРАХАНЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Астрахани в рамках национального проекта "Демография" начнут строительство трех детских садов в отдаленных от центра микрорайонах. Муниципальные контракты по проектированию объектов уже заключены, сообщили журналистам в среду в пресс-службе мэрии Астрахани.

"В 2022 году городские власти планируют приступить к строительству трех дошкольных учреждений, в настоящее время уже заключены муниципальные контракты по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию всех трех объектов. Одно из дошкольных учреждений на 140 мест планируют начать строить в отдаленном поселке Новолесное на улице 5-я Новолесная в Трусовском районе. В планах городских властей начать строительство детского сада и в поселке Янго-Аул в Ленинском районе на улице Дальняя. В микрорайоне Бабаевского возведут дошкольное учреждение на 330 мест на улице 8-я Железнодорожная", - говорится в сообщении.

Уточняется, что площадки под детские сады были сформированы в прошлом году по поручению главы Астрахани Марии Пермяковой. По данным пресс-службы, в настоящий момент на участках завершены инженерные изыскания, специалисты проводят работу по получению разрешений на временные подключения к сетям водоснабжения и электроснабжения.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.