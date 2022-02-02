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В России разрешили использовать опиоидный анальгетик эторфин в ветеринарии

Средство ранее находилось в перечне наркотических средств, оборот которых запрещен

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство исключило препарат эторфин из перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых запрещен на территории России, теперь его можно использовать в ветеринарии. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Постановлением учтено предложение Минсельхоза России о переносе наркотического средства эторфина из списка I перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ <...> в список II перечня наркотических средств и психотропных веществ для его возможного использования в ветеринарии", - сказала она.

"Возможность использования эторфина в практике ветеринарных врачей, работающих с крупными зоопарковыми животными, позволяет выполнять лечебные вмешательства, такие как стоматологические манипуляции, обработку копыт, профилактические обследования. Это, в свою очередь, предотвращает развитие неизлечимых заболеваний и даже вынужденный убой ценных животных", - подчеркнула Волк. В мировой практике дротики, заряженные раствором указанного наркотического средства, используют в зоопарках, цирках и при отлове животных в дикой природе. Вещество является мощным опиоидным анальгетиком.

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