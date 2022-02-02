Скворцова заявила, что вакцина от коронавируса "Конвасэл" не вызывает аллергию

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса "Конвасэл", разработанная Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России не вызывает аллергию и хорошо переносится человеком. Об этом сообщила в среду руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

"Отличающаяся высокой иммунногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса, включая шипообразный s-белок, эта вакцина лишена аллергенности, хорошо переносится человеком", - сказала она на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле.