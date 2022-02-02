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Скворцова заявила, что вакцина от коронавируса "Конвасэл" не вызывает аллергию

По словам руководителя ФМБА, вакцина хорошо переносится человеком
Руководитель ФМБА Вероника Скворцова Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Руководитель ФМБА Вероника Скворцова
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса "Конвасэл", разработанная Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России не вызывает аллергию и хорошо переносится человеком. Об этом сообщила в среду руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

"Отличающаяся высокой иммунногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса, включая шипообразный s-белок, эта вакцина лишена аллергенности, хорошо переносится человеком", - сказала она на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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