В Петербурге в январе возбудили 445 дел из-за некачественной очистки дворов и крыш домов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Государственная жилищная инспекция Петербурга в январе проверила качество уборки в более 4,6 тыс. многоквартирных домов, из-за некачественной уборки крыш и придомовых территорий возбудили 445 административных дел в отношении управляющих организаций, сообщили в среду в аппарате вице-губернатора города Анатолия Повелия.

"С 1 по 31 января 2022 государственная жилищная инспекция проверила качество зимней уборки в 4 633 многоквартирных домах. Всего в январе инспекцией была проверена деятельность 595 управляющих организаций и ТСЖ. В результате проверок возбуждено 445 дел об административных правонарушениях. Вынесено постановлений о привлечении к административной ответственности на сумму 36,6 млн рублей в соответствии с законодательством об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Нарушения выявили в 1,4 тыс. домов. Инспекторы проверяют состояние входных групп, проездов, контейнерных площадок, обработку дорог противогололедными материалами.

Как отметили в аппарате, за два месяца зимы дорожные предприятия городского комитета по благоустройству вывезли с улиц Петербурга в два раза больше снега, чем за всю зиму в 2021 году. Дорожники собрали 2,7 млн кубометров снежных масс, на дороги легло 167 см снега. Всю зиму дорожные предприятия работают в усиленном режиме, круглосуточно городские улицы очищают более 1 тыс. единиц техники. Ежедневно около 1,2 тыс. дворников удаляют наледь, обрабатывают тротуары против гололеда, расчищают пешеходные зоны.

Петербург этой зимой посетило шесть циклонов, за два прошедших месяца насчитывается не более десяти бесснежных дней. Было побито множество рекордов по количеству выпавших осадков. Ранее сообщалось, что петербуржцы отправляли большое количество жалоб на некачественную уборку тротуаров, дорог, внутриквартальных территорий. Повелий объяснял причины некачественной уборки этой зимой множеством факторов, среди которых - большой объем выпавшего снега, температурные скачки, отток трудовых ресурсов из-за пандемии коронавируса.