Глава СЖР заявил, что запрет на вещание телеканала RT DE нарушает принципы свободы слова

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) заявил о грубом нарушении принципов свободы слова властями в ФРГ в связи с запретом на вещание телеканала RT DE.

"Несмотря на высказывания министра иностранных дел Германии о том, что власти страны не могут запрещать деятельность средств массовой информации, через разнообразные регуляторные структуры они делают все, чтобы запретить на территории своей страны альтернативную точку зрения, то есть откровенно нарушают все принципы свободы слова и свободы распостранения информации", - сказал глава СЖР Владимир Соловьев корреспонденту ТАСС.