В Ростовской области в феврале ожидаются перепады температуры до 25 градусов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 февраля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в феврале в Ростовской области температурные перепады от минус 15 до плюс 10 градусов, сообщила ТАСС в среду ведущий синоптик Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова.

"В середине первой декады ожидается повышение температуры воздуха до плюс 10 [градусов].<…> В третьей декаде в отдельные дни - осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега. Температура ночью - четыре-девять градусов мороза, при прояснениях по северу [области] до минус 15 градусов", - пояснила Чупрова.

Она добавила, что температура в феврале будет выше климатической нормы. Месячное количество осадков - около нормы, лишь в Приазовье их ожидается больше. В первой декаде большую часть дней - осадки в виде мокрого снега и дождя, в ночные и утренние часы не исключены туманы, гололеды, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.