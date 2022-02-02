В Татарстане 20% сотрудников скорой помощи ушли на больничный

КАЗАНЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Пятая часть сотрудников скорой помощи в Татарстане ушли на больничный. Об этом сообщил Минздрав Татарстана в Instagram со ссылкой на министра Марата Садыкова.

"Сегодня мы ощущаем колоссальную нагрузку на систему здравоохранения, в том числе на амбулаторно-поликлиническую сеть. Новый штамм очень заразный. В этой связи мы понимаем всю ответственность, возложенную на нас, делаем все возможное. К сожалению, медики тоже болеют. Так, на станции скорой помощи 20% сотрудников на больничном", - сказал министр.

В Татарстане наблюдается резкий подъем заболеваемости ОРВИ, в том числе коронавирусной инфекцией. По состоянию на 2 февраля 2022 года число заболевших составило 50 490 человек, суточный прирост - 848 человек, неделю назад суточный прирост был 367 человек.

Ранее в оперштабе уточнили, что в результате значительно повысилась нагрузка на медицинские организации и службу скорой медицинской помощи. В сутки в больницы поступает свыше 18 тысяч звонков, более 4 тысяч звонков на горячую линию "122", свыше 3 тысяч вызовов - в службу скорой медицинской помощи.