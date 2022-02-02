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Пандемия COVID-19

В Махачкале из-за ухудшения эпидситуации возобновили дезинфекцию улиц

В городе также усилили антиковидные ограничения

МАХАЧКАЛА, 2 февраля./ТАСС/. Дезинфекцию улиц и общественных пространств возобновили в Махачкале в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Дагестане. Об этом в среду сообщает пресс-служба мэрии города.

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"Ввиду ухудшения эпидемиологической ситуации в республике мэром Махачкалы Салманом Дадаевым принято решение о возобновлении дезобработки контактных поверхностей и улиц города",- говорится в сообщении.

Отмечается, что параллельно в Махачкале усилили все антиковидные мероприятия - мониторинг соблюдения режима QR-кодов, а также масочного режима в общественном транспорте.

"Продолжают функционировать мобильные пункты вакцинации, размещенные в густонаселенных микрорайонах города, вблизи многоквартирных домов",- добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ситуация с распространением коронавируса в Дагестане осложнилась, наибольшую нагрузку испытывает амбулаторно-поликлиническое звено. В связи с этим в регионе приостановили плановые осмотры и углубленную диспансеризацию пациентов. В Ахвахском районе республики из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ввели локдаун. По последним данным, всего в регионе зарегистрировали 73 922 случая заболевания коронавирусом, в том числе 364 за последние сутки, в республике развернули 2913 коек.

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