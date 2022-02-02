Школы Майкопа переходят на дистанционное обучение с 3 февраля из-за коронавируса

МАЙКОП, 2 февраля. /ТАСС/. Все школы республиканского центра Адыгеи - Майкопа, организации дополнительного образования переходят с 3 февраля на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавируса. Соответствующее решение приняли в среду на заседании оперативного штаба муниципалитета, сообщила в среду пресс-служба администрации города.

"С 3 февраля профильным структурным подразделениям администрации необходимо обеспечить перевод на дистанционную форму обучения всех общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования муниципального образования "Город Майкоп", а также Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Занятия в детских творческих коллективах и кружках также временно будут переведены на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

Также рекомендовали приостановить выезды обучающихся общеобразовательных организаций, организаций допобразования, детских творческих коллективов на территории других городов, регионов, государств, а также перевести их на дистанционную форму обучения и индивидуальные учебные планы. Ограничения будут действовать до особого распоряжения, уточнили в пресс-службе.

По данным регионального оперативного штаба на 3 февраля, в республике коронавирус с начала пандемии выявили у 30 999 человек, на лечении находятся 3 660 человек (плюс 270 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 26 512 человек (плюс 179 за сутки), умерли 827.