Ярославская область получит 100 млн рублей на создание умных спортивных площадок

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Средства из федерального бюджета в размере 100 млн рублей выделят Ярославской области на создание модульных спортзалов и умных спортплощадок. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Ярославская область получит 100 млн рублей на строительство модульных спортивных залов и умных спортивных площадок. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Уличные спортивные комплексы будут оснащены оборудованием с особой мультимедийной системой", - говорится в сообщении.

На выделенные средства создадут места для тренировок, оборудованные техникой с доступом в интернет. Можно будет удаленно оценить загруженность площадки и скорректировать график занятий. С помощью интерактивных помощников можно создать индивидуальную программу тренировок в зависимости от возраста и физической подготовки.

"Наведя смартфон на QR-код, занимающийся сможет перейти на сайт, где размещаются видеоуроки профессиональных тренеров. Чтобы обеспечить максимальную доступность занятий спортом, комплекс включает точку беспроводного доступа в интернет, к которой сможет подключиться каждый желающий потренироваться", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Ярославской области Веры Даргель.