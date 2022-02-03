На Чукотке ограничили посещение фитнес-клубов, саун и бань из-за коронавируса

ТАСС, 3 февраля. Меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции расширены на Чукотке: с 3 февраля сауны, бани и фитнес-центры, детские кружки и досуговые центры будут работать только при условии заполняемости помещения на 50%, сообщает пресс-служба окружного правительства.

"Кинотеатры, дома культуры, иные развлекательные и досуговые заведения, фитнес- и тренажерные залы, бани и сауны могут осуществлять работу при условии заполняемости помещений не более 50% от проектной вместимости. Кружки, секции, клубы в учреждениях и организациях социального обслуживания, культуры, спорта могут работать также при условии заполняемости помещений не более 50%. При этом сотрудники учреждений и организаций и все посетители, за исключением несовершеннолетних, должны иметь QR-код либо иной документ, подтверждающий факт вакцинации, либо перенесенного заболевания в течение шести месяцев, либо медицинского документа, подтверждающего наличие противопоказаний к вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, выданный не ранее чем за 48 часов до посещения кружка, секции, клуба", - говорится в сообщении.

До конца февраля включительно приостанавливается работа предприятий общественного питания в ночное время - с 23:00 до 06:00. Продолжится экспресс-тестирование в аэропортах для граждан, прилетающих на Чукотку из других регионов России.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 3 154 случая заражения коронавирусом, 2 971 пациент выздоровел, 42 умерли. На Чукотке один из самых высоких показателей по вакцинации населения: привиты свыше 28 тыс. человек при населении полуострова около 50 тыс. человек.