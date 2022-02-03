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В Приамурье почтальоны помогут выявить нуждающихся в социальной помощи жителей

Старт проекта намечен в Тамбовском районе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Почтальоны в Амурской области параллельно с доставкой корреспонденции и пенсии помогут социальным службам выявить тех, кому нужна социальная помощь, сообщила в понедельник пресс-служба макрорегиона "Дальний Восток" "Почты России".

"Почтальоны помогут выявить жителей, нуждающихся в социальных услугах, и предоставят информацию о них в Координационный центр системы долговременного ухода. Далее социальные работники оперативно рассмотрят каждую ситуацию и определят адресную поддержку таким людям. Проект позволяет изменить характер подхода к оформлению социальной помощи от заявительного к выявительному", - говорится в сообщении.

Реализация проекта уже началась, он будет проходить в два этапа: во время первого почтальоны доставляют информационные материалы о системе долговременного ухода, услугах, во время второго они предложат пройти анкетирование, с помощью которого можно будет поименно выявить тех, кто нуждается в помощи социальных служб, и организовать им адресную поддержку. Все действия будут проводиться с согласия клиентов.

"Сотрудники "Почты России" работают в самых отдаленных уголках области и знают все потребности своих клиентов. <...> [Получая] корреспонденцию или пенсию, люди пускают нас в свой дом, тем самым выражая нам свое доверие. Эти преимущества мы будем использовать для улучшения качества жизни жителей малых населенных пунктов области", - цитирует пресс-служба слова директора управления ФПС Амурской области Александры Коротовской.

Первым районом, в котором запустят социальный проект, станет Тамбовский, где живет около 6,7 тыс. человек старше 65 лет.

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