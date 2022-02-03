В Новосибирской области планируют ввести QR-коды при заселении в гостиницы

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. QR-коды намерены ввести власти Новосибирской области, где за неделю уровень заболеваемости вырос более чем на 60%, при заселении в гостиницы, следует из проекта постановления правительства Новосибирской области, размещенного на сайте "Электронная демократия".

В понедельник на оперативном совещании регионального правительства глава областного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил, что ведомством подготовлены новые предложения по введению ограничений в регионе в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

"Дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: осуществление размещения в гостиницах обеспечивается при наличии у граждан (потребителей): действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации против COVID-19 либо перенесенное в последние шесть месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в проекте постановления.

Кроме того, региональные власти рекомендуют перевести на дистанционный режим работы граждан в возрасте 60 лет и старше, не прошедших вакцинацию, а также отправить на удаленку на четыре недели тех, кто имеет хронические заболевания, для прохождения вакцинации против COVID-19.

Работодателям области рекомендуется обеспечить удаленный режим работы на дому не менее чем для 30% численности штата.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил журналистам, что принятие постановления о новых ограничительных мерах планируется на заседании правительства в четверг, 3 февраля, добавив, что в число ограничений также войдет отмена массовых культурных и спортивных мероприятий. "Сегодня состоится внеочередное заседание правительства, мы примем все документы в окончательных формулировках. Что касается массовых мероприятий, не все они будут отменены", - сказал он. Глава региона уточнил, что, в частности, отборочные спортивные соревнования, необходимые для участия в международных турнирах, пройдут с соблюдением противоэпидемических мер и без зрителей.

О ситуации с коронавирусом

К концу января власти сообщили о появлении в регионе омикрон-штамма коронавируса и заявили о начале пятой волны. В связи с этим с 31 января во всех школах области объявлен обязательный карантин. В Новосибирской области введена обязательная вакцинация работников торговли и сферы услуг. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях, в гостиницах и службах доставки. В регионе действует система QR-кодов при посещении массовых мероприятий, заведений общепита и бьюти-индустрии.

По данным оперативного штаба на утро 2 февраля, в регионе зарегистрировано 105 579 случаев коронавируса (плюс 996 за сутки), в том числе у 12 433 детей. 75 844 пациента выписаны по выздоровлении (плюс 341 за сутки).