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Пандемия COVID-19

Yomiuri: в Японии выявили условия почти 100%-ной вероятности заражения "омикроном"

Почти гарантированное инфицирование возникает после 15 минут общения с заразившимся человеком, который не носит маску и находится на расстоянии менее 50 см от собеседника

ТОКИО, 3 февраля. /ТАСС/. Ученые японского государственного Института естественных наук (Рикэн) с помощью самого быстрого в мире суперкомпьютера "Фугаку" рассчитали условия, при которых человек почти со 100-процентной вероятностью заразится омикрон-штаммом нового коронавируса. Об этом в четверг сообщила газета Yomiuri.

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Согласно полученным результатам, вероятность почти гарантированного инфицирования возникает после 15 минут общения с ранее заразившимся человеком, который не носит защитную маску и находится на расстоянии менее 50 см от собеседника. Если заразившийся предварительно надел маску, то даже при разговоре длительностью в один час вероятность падает до 10%.

При этом после 15 минут общения на расстоянии от 1 метра инфицированный без маски может передать собеседнику инфекцию с вероятность 60%, в маске - почти с нулевой вероятностью.

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ЯпонияПандемия COVID-19
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