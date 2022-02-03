Yomiuri: в Японии выявили условия почти 100%-ной вероятности заражения "омикроном"

ТОКИО, 3 февраля. /ТАСС/. Ученые японского государственного Института естественных наук (Рикэн) с помощью самого быстрого в мире суперкомпьютера "Фугаку" рассчитали условия, при которых человек почти со 100-процентной вероятностью заразится омикрон-штаммом нового коронавируса. Об этом в четверг сообщила газета Yomiuri .

Согласно полученным результатам, вероятность почти гарантированного инфицирования возникает после 15 минут общения с ранее заразившимся человеком, который не носит защитную маску и находится на расстоянии менее 50 см от собеседника. Если заразившийся предварительно надел маску, то даже при разговоре длительностью в один час вероятность падает до 10%.

При этом после 15 минут общения на расстоянии от 1 метра инфицированный без маски может передать собеседнику инфекцию с вероятность 60%, в маске - почти с нулевой вероятностью.